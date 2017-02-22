Eurosport

Танкреди Пальмери: «Ювентус» контактировал с Диего Симеоне

Пальмери: «Ювентус» контактировал с Симеоне
Eurosport

1 час назад

Туринцы могут перехватить тренера «Атлетико» у «Интера».

«Ювентус» рассчитывает подписать Симеоне в случае ухода Массимилиано Аллегри. Как сообщает журналист beIN Sports, туринцы уже выходили на контакт с аргентинским коучем.

  • Ранее итальянские медиа сообщали, что Аллегри может возглавить «Арсенал» в случае отставки Арсена Венгера.
  • Симеоне неоднократно заявлял, что в будущем планирует стать тренером «Интера».

Читайте лучшие тексты сайта прямо в телеграме на вашем гаджете

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Сила расстановки. Огненные вингеры «Ман Сити», будущий тренер «Барселоны» и старые конспекты Раньери

04:07
Популярные видео
Ассист Емелина, прыжок котяры Прайса и первая победа Жюльена в «Монреале»
 349 просмотров6 ч
Малкин с Кросби забили и разнесли «Каролину» в шестой раз подряд
 637 просмотров8 ч
А еще вам может понравиться