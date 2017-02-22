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Танкреди Пальмери: «Ювентус» контактировал с Диего Симеоне
Туринцы могут перехватить тренера «Атлетико» у «Интера».
«Ювентус» рассчитывает подписать Симеоне в случае ухода Массимилиано Аллегри. Как сообщает журналист beIN Sports, туринцы уже выходили на контакт с аргентинским коучем.
- Ранее итальянские медиа сообщали, что Аллегри может возглавить «Арсенал» в случае отставки Арсена Венгера.
- Симеоне неоднократно заявлял, что в будущем планирует стать тренером «Интера».
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