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Эсекиэль Лавесси: «Всегда хотел вернуться в «Наполи», но я там не нужен»

Лавесси: «Всегда хотел вернуться в «Наполи», но я там не нужен»
Eurosport

4 мин. назад

У неаполитанцев есть Дрис Мертенс и Аркадиуш Милик.

«У меня осталось много замечательных воспоминаний о Неаполе. Я до сих пор ностальгирую по этому городу. Я всегда думал о возвращении в «Наполи», но не думаю, что президент клуба этого хочет. Если однажды я вернусь в Италию, то это будет другой клуб. В Неаполе я не нужен.

Не буду отрицать, что одной из причин моего переезда в Китай был финансовый аспект. Я еще не забивал здесь, потому что сыграл только восемь матчей и получил травму», – цитирует Лавесси Football Italia.

  • Лавесси выступал за «Наполи» с 2007 по 2012 годы.
  • После четырех сезонов в «ПСЖ» (2012 – 2016) 31-летний нападающий перешел в китайский «Хэбэй Чайна Форчун».

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