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Леонардо Бонуччи вернулся в заявку «Ювентуса» на матч с «Эмполи»

Бонуччи вернулся в заявку «Ювентуса» на матч с «Эмполи»
Eurosport

19 мин. назад

Время воспитательных мер прошло.

Итальянский защитник, выведенный из заявки перед игрой с «Порту», вернется в матче 26 тура Серии А против «Эмполи». Массимилиано Аллегри вынудил игрока смотреть матч Лиги чемпионов с трибун из-за поведения в матче предыдущего тура чемпионата страны против «Палермо»: в конце встречи Бонуччи повысил голос на тренера, приложив его парой матерных фраз.

Продлившаяся неделю воспитательная работа завершена, сообщает официальный твиттер «Ювентуса».

Помимо возвращения Бонуччи, фанатов «бьянконери» ждут еще один сюрприз: в заявку не попал Сами Хедира, которому необходим отдых перед игрой Кубка Италии против «Наполи».

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