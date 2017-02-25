Леонардо Бонуччи вернулся в заявку «Ювентуса» на матч с «Эмполи»

Итальянский защитник, выведенный из заявки перед игрой с «Порту», вернется в матче 26 тура Серии А против «Эмполи». Массимилиано Аллегри вынудил игрока смотреть матч Лиги чемпионов с трибун из-за поведения в матче предыдущего тура чемпионата страны против «Палермо»: в конце встречи Бонуччи повысил голос на тренера, приложив его парой матерных фраз.

Продлившаяся неделю воспитательная работа завершена, сообщает официальный твиттер «Ювентуса».

Помимо возвращения Бонуччи, фанатов «бьянконери» ждут еще один сюрприз: в заявку не попал Сами Хедира, которому необходим отдых перед игрой Кубка Италии против «Наполи».

Встреча «Ювентус» – «Эмполи» состоится 25 февраля в 22:45 мск. Eurosport.ru проведет текстовую трансляцию матча.

Туринцы уверенно лидируют в таблице Серии А-2016/17. Перед «Ромой» «Ювентус» имеет запас в семь очков.

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