В гостях Барбоза. Как не нужно строить карьеру в Европе

На планете есть две вещи, ради которых люди гробят годы жизни, но которые совершенно ничего не обещают в будущем – это красный диплом любого российского вуза и хорошая игра в щенячьем возрасте за «Сантос». Да, первым делом вспоминают Пеле, потом – Карлоса Альберто и Дунгу. Когда малышня забыла эти имена, примерами стали Робиньо и Неймар. Даже по этим двум супергероям видно, насколько сильно переоценены успехи в чемпионате Бразилии.

Габриэла Барбозу называли новым Неймаром, но это ничего не говорит, потому что такие никнеймы получает любой молодой бразилец – никаких почестей. В июле 2016-го Барбоза попал в топ-20 самых дорогих футболистов U-21, по оценке Soccerex он стоит дороже Доннаруммы, но сильно проигрывает в цене Саншишу, Марсьялю и Алли. Агентство оценило Габриэла в 13,89 млн евро, но «Сантос» сразу сжигал предложения из Европы, которые начинались с суммы менее 30 миллионов.

Бразилец наколошматил за юношеские команды больше 600 мячей, впервые потренировался с основой в 15 лет и получил безвкусное и незвучное прозвище «Габигол». Конечно, из-за возраста его позвали на Олимпийские игры и тут же поставили в старт. Тройка нападения Неймар-Барбоза-Габриэл Жезус выглядела страшно, но спродюсировала всего 9 мячей за шесть матчей (четыре из них – Гондурасу).

За бешеный хайп офферы на стол «Сантоса» вывалили только итальянские клубы, но настойчивее был «Интер». Китайские владельцы безумно хотели обратно в Лигу чемпионов, поэтому не скупились на деньги. Как поступает нормальный футболист, мечтающий о большой карьере? Смотрит на то, насколько игра новой команды подходит его стилю. Как поступил Габриэл Барбоза? Попросил зарплату в 4,5 миллиона евро, а когда «Интер» выписал ему губозакатывалку, послал агента в «Ювентус» и шантажировал «нерадзурри» трансфером к конкурентам. Китайцы тут же испугались имиджевых потерь и выписали ему этот мешок денег. Для сравнения: капитан и лучший бомбардир «Интера» Мауро Икарди получает 3,8 млн евро за сезон, но когда это останавливало жадных бразильцев.

При переезде в Италию Барбоза взял с собой физиотерапевта, который следил за его состоянием в «Сантосе», и начальника службы безопасности клуба, а также их семьи и детей. Оба специалиста лицемерно сказали про изучение новой культуры и профессиональный рост, но ясно, что без денег футболиста никто бы никуда не поехал – боссы «Интера» гигантским контрактом посадили себе на шею кучу нахлебников.

Миланский клуб сразу начал валиться, Де Бур экспериментировал с составом и почти не занимался Барбозой. Перед Габриэлом в ротации «Интера» жгли Икарди (лидер), Эдер (игрок сборной) и Паласио (опытный ветеран), места в основе и даже в запасе хватало не всегда. После быстрого вылета из Лиги Европы менеджеры клуба искали возможность спихнуть дозревающего игрока в какое-нибудь интересное место, где бы он привык к Европе и не ныл по Бразилии. Габриэла хотели сплавить в «Марсель» и «Лас-Пальмас», но он выбрал скамейку «Сан-Сиро» вместо нормальной адаптации.

После первых трудностей в игру вступил президент «Сантоса». «Мечтаю о возвращении Габриэла в наш клуб, – заявил Модесто Рома в декабре. – В Милане сейчас холодно, он не очень любит морозы, а в Бразилии зимы не такие суровые». Первый мяч форварда случился только в феврале – новый алленаторе «Интера» Стефане Пьоли давал ему мусорное время на поле, когда матч был сделан. Но в выездной драке с «Болоньей» Габриэл вышел при счете 0:0 и замкнул пас на пустые ворота. «Это только начало новой истории», – пообещал после матча бразилец.

Заметьте, как обмельчали футболисты. Раньше морозы не мешали Роналдо и Кака сиять в Серии А, теперь же Барбозу смущает малое игровое время при штате из массажиста и охранника. Быть главной звездой чемпионата Бразилии не так сложно: местные защитники больше напоминают плюшевые игрушки, чем серьезных головорезов. Пока форвард ничем не доказал, что готов забивать при суровой конкуренции – он провалился и на Олимпиаде, и против любой обороны в Италии, при этом думает о размере зарплаты.

Обычно алчность оканчивается Китаем или бесславным возвращением в Бразилию. Габриэлу Барбозе нужно только решить, чью карьеру он хотел бы повторить – Робиньо или Неймара.

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