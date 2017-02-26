Eurosport

Михайлович: «Лидеры «Лестера» инициировали отставку Раньери? Теперь пусть играют без тренера»

Михайлович: «Лидеры «Лестера» инициировали отставку Раньери? Теперь пусть играют без тренера»
Eurosport

1 час назад

Главный тренер «Торино» – о неблагодарности.

«К сожалению, до Англии добрались плохие итальянские привычки. Никакой благодарности и признания. Считаю Раньери другом и отличным тренером. В Лестере должны поставить памятник в его честь.

Игроки инициировали его отставку? Невероятно! Теперь пусть они играют без тренера. Посмотрим, понравится ли им», – цитирует Михайловича Football Italia.

  • Клаудио Раньери уволили 23 февраля.
  • На следующий день Sky Sports сообщил, что на отставку итальянца повлияли ведущие футболисты «Лестера».

Таблица чемпионата Италии

Лучший спортивный телеграм

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Сумасшедший финиш командного спринта, на котором Устюгов был королем

02:00
Популярные видео
«Лос-Анджелес» удачно поохотился на «уток», пустив в цель 4 дроби
 323 просмотров6 ч
Кросби с Малкиным замуровали «Филадельфию» классной шайбой и ассистом
1 528 просмотров8 ч
А еще вам может понравиться