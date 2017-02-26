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Михайлович: «Лидеры «Лестера» инициировали отставку Раньери? Теперь пусть играют без тренера»
Главный тренер «Торино» – о неблагодарности.
«К сожалению, до Англии добрались плохие итальянские привычки. Никакой благодарности и признания. Считаю Раньери другом и отличным тренером. В Лестере должны поставить памятник в его честь.
Игроки инициировали его отставку? Невероятно! Теперь пусть они играют без тренера. Посмотрим, понравится ли им», – цитирует Михайловича Football Italia.
- Клаудио Раньери уволили 23 февраля.
- На следующий день Sky Sports сообщил, что на отставку итальянца повлияли ведущие футболисты «Лестера».
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