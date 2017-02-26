Скандальный пенальти Карлоса Бакки, заставивший полыхать игроков «Сассуоло»

«Милан» приехал в гости к «Сассуоло» на матч 26-го тура Серии А и заработал пенальти на 22-й минуте. Подошедший к точке Карлос Бакка при пробитии упал и коснулся мяча обоими ногами, но отправил его в сетку.

Хотя двойное касание со стороны исполнителя пенальти запрещено, арбитр Джанпаоло Кальварезе проигнорировал многочисленные протесты игроков «Сассуоло» и указал на центр.

Гол Бакки оказался единственным. «Милан» набрал 47 очков и остался на седьмом месте.

Бакка забил 9 голов в 25 матчах сезона-2016/17.

Таблица Серии А

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