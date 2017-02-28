Золотой гребешок. Лучший итальянский форвард Серии А, который дрался с петухами

В детстве Андреа часто пропадал на ферме деда в пригороде Бергамо – мальчика назвали в честь старейшего из Белотти, что определило крепчайшую связь между родственниками. Вместе они проводили много времени – даже гоняли на велосипедах на домашние матчи «Аталанты». Вытаскивая внука на футбол, пожилой мужчина спасал жителей курятника от атак хулигана. Однажды маленького Белотти клюнул петух, и с тех пор он объявил птицам вендетту – парень расстреливал их мячом во дворе.

«Моим кумиром был Андрей Шевченко. Я вместе с братом и отцом ездил в Милан, чтобы посмотреть, как он играет. Это было словно что-то святое. Даже если бы одновременно с Шевой на поле играл Марадона, я бы все равно следил за игрой Андрея», – восхищался Белотти.

Мальчуган грезил о майке «Аталанты», но в 12 лет провалил просмотр – его приютила только академия «Альбинолеффе». До 17 коренастый Андреа горбатился на позиции центрального полузащитника с сомнительными перспективами – новый Гаттузо из него не получался, и руководство клуба объявило футболисту о расставании. Белотти остался в команде только благодаря тренеру Алессио Пале и его удачному эксперименту – Андреа перевели в нападение, где он раскрылся. «Работа с молодыми игроками требует большого терпения. Они могут быть технически сырыми, поэтому очень важно найти каждому оптимальное место на поле. У Белотти сияли глаза, он сгорал на тренировках и напоминал мне молодого Виалли», – признался Пала.

Белотти заискрил и в 2011 году выскочил за первую команду «сирен». В первом сезоне он забил 12 мячей, после чего фанаты «Альбинолеффе» стали приветствовать друг друга фирменной манерой празднования голов нападающего (Андреа прикладывает к голове растопыренные пальцы, имитируя петушиный гребень). Этот жест – собирательный: в нем отражены яркие детские воспоминания о дедушкиной ферме и уважение лучшему другу Юрию Галло (gallo на итальянском – петух). Юрий однажды в шутку предложил Андреа отметить гол таким образом – всем понравилось.

В 2013-м контракт бомбардира за 2,5 миллиона выцыганил «Палермо», где на 19-летнего юношу накатила тоска – он еще никогда так надолго не разлучался с семьей. От скуки спасали тренировки: «Отец часто повторял: «Нужно вкалывать до седьмого пота. Если ты не чувствуешь себя вымотанным после матча, значит отдавался не на полную. Поэтому я всегда делал на усилие больше, чем другие. Я всегда помнил: важно быть профессионалом. Как-то парни из команды позвали в ночной клуб, а в 10 часов вечера позвонил отец и сказал, чтобы через полчаса я был в кровати. Я расплакался, но послушался», – вспоминает Белотти. Родители оказали огромное влияние на Андреа, убедив закончить учебу в колледже.

На Сицилии Андреа сыгрался с аргентинским талантом Пауло Дибалой – парочка помогла «Палермо» катапультироваться в Серию А. В дебютном сезоне в итальянской вышке Белотти настрелял шесть мячей, а к фирменному гребешку добавлял сердечко – нападающий летал по полю после встречи с Мисс Палермо-2010 Джорджией Дуро. Их свадьба назначена на лето 2017 года.

Летом 2015-го Белотти настоял на трансфере в «Торино» за 7,5 миллионов евро, а вздорный президент «Палермо» Маурицио Дзампарини ехидничал – пускай уходит, у нас на подходе мегаталант Джурджевич. Через полтора года забивший за сицилийцев всего два мяча серб свинтил в «Партизан», а палач тренеров признал большую ошибку: «Я был неправ. Белотти – классный футболист. Я отпустил его потому, что считал недостаточно техничным».

В Турине Андреа не забивал пять месяцев, но после гола в ворота «Болоньи» Петушок заголосил так, что закончил сезон с 12 голами. В Белотти поверил тренер Джампьеро Вентура, который муштровал его в тренажерном зале и выносил мозг уроками тактики. «Он для меня словно второй отец, никто со мной так не нянчился. Любимая фраза Вентуры: «Если ты чего-то сильно хочешь, то добьешься». Я очень старался», – признался Андреа. В 2016 году Вентура возглавил сборную Италии и вызвал в нее Белотти, который в первых пяти матчах забил трижды.

У Андреа нет кошачьей пластики и техники Неймара, зато он потрясающе выбирает позицию. Белотти будто знает, где через две секунды окажется мяч. В сезоне-2016/17 он забил 17 голов в 26 турах и лишь один – из-за пределов штрафной.

Белотти не проводит полжизни в офсайде, как Индзаги. Годы в полузащите ему здорово помогли: у Андреа потрясающая работоспособность, благодаря которой он часто опускается в середину поля, отбирает мяч и раскручивает атаки.

С приходом Синиши Михайловича игровая схема «Торино» переформатировалась с 3-5-2 на 4-3-3, в которой у Белотти больше свободы, а команда играет на него. Андреа забил всеми частями тела (6 мячей – головой, 7 – правой ногой, 6 – левой) и создал 44 голевые возможности для партнеров. Белотти наколотил в чемпионате 19 мячей (столько же у Джеко и Игуаина), проведя на три матча меньше конкурентов.

В январе «Арсенал» предлагал за 23-летнего Петушка 65 миллионов евро, но было уже поздно – в декабре клуб продлил контракт с ним до 2021 года с клаусулой в 100 миллионов. Президент «Торино» Урбано Кайро считает Белотти не хуже Игуаина и не готов уступить ни евро.

Летом прошлого года Андреа сделал две татуировки. На левой руке вывел надпись с девизом жизни: «Страх – это просто иллюзия», а на правой ноге изобразил задиристого петуха, которого он так боялся в детстве. Кошмар Белотти стал его силой – теперь он сам всех клюет и топчет.

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