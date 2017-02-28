Макс – фактор. Безумная идея, с которой «Ювентус» штурмует Европу

Дебютный сезон Массимилиано Аллегри в «Ювентусе» завершился неожиданным выходом в финал Лиги чемпионов. В авторы достижения справедливо зачисляют триумвират Видаля, Пирло и Тевеса, однако успешный сценарий был полностью написан алленаторе. В решающий момент кампании Аллегри отказался от схемы 3-5-2, унаследованной от Антонио Конте: must-win матч с «Олимпиакосом» туринцы вытащили по расстановке 4-3-1-2, сохранили шансы на выход из группы, после чего удачно чередовали формации уже в плей-офф.

Преимущества новой системы великолепно отразил полуфинал с «Реалом»: в первой игре «Юве» регулярно выводил на простор Пирло и Тевеса, используя численный перевес в центре поля (как – на картинке ниже). Поскольку «Реал» выкатил прямолинейные 4-4-2, Турин имел двух лишних игроков в этой зоне (Пирло, Маркизио, Стураро и Видаль против Рамоса и Крооса), а при смещениях аргентинца – сразу трех. Поведя в счете, Аллегри лишь подчеркнул разнообразие идей – коуч засушил матч проверенными 3-5-2.

Прошлой весной универсальная тактика удивила даже «Баварию» Гвардиолы: в Мюнхене «синьора» запрессинговала соперника по одной схеме (снова ромб), а защищалась – по конспектам Конте. Перенести эффективность задумки на новый сезон не удалось: к концу января «Юве» потерпел четыре поражения в Серии А. Отвечая на неудобные вопросы в микст-зоне, Джорджо Кьеллини объяснял: «По ходу сезона каждая команда постепенно обретает баланс, мы же до сих пор этого не достигли. Поиски нужно завершить хотя бы к марту».

Аллегри не тянул до четвертьфиналов ЛЧ и поделился версией сразу после проигрыша «Фиорентине». Чтобы достичь желаемого баланса, Макс обратился к непопулярным мерам – выставил самый несбалансированный состав из всех возможных. Против «Лацио» на поле одновременно высыпали Пьянич, Куадрадо, Дибала, Игуаин и Манджукич – пять сугубо атакующих игроков. Все это сопровождалось переходом на совсем незнакомую для «Юве» расстановку 4-2-3-1.

«Я не могу назвать себя большим теоретиком, но ко мне пришла безумная идея, и я решил воплотить ее на поле. Если честно, в течение недели я не думал об этом, но на следующее утро после тренировки понял: пришло время что-то менять. На пресс-конференции я уже предупредил, что держу этот вариант в уме, но, пожалуй, никто не ожидал, что я в самом деле решусь на изменения», – рассказал Аллегри после победы 2:0.

Главное достоинство 4-2-3-1 по сравнению с предыдущими схемами скрыто на флангах. Во всех четырех проигранных матчах «Юве» недоставало игрока именно на краях: 3-5-2 предполагает только латераля, соответственно, против команд с традиционными расстановками он постоянно остается в меньшинстве. Свежая формация лишает соперника такой радости: фланг утюжат вингер и фулбек.

Парадоксально, но олицетворением этой тактической фишки стал Марио Манджукич. Номинальный страйкер после перестановок Аллегри расположился на левом фланге (помогает опыт игры на этой позиции, оставшийся со времен Бундеслиги), но не отлынивает от обязанностей в обороне: достичь баланса в такой команде можно только самоотверженностью атакующей четверки. «Мы понимаем, что эта схема требует больше усилий от нападающих, но, как вы видите, это не сильно нам мешает», – подтвердил требование коуча Гонсало Игуаин.

Фирменное действие «Юве» в атаке – вне зависимости от расстановки – тоже идеально поддерживает Манджукич: Турин приучил к тому, что по максимуму заполняет штрафную во время кроссов. Изначальная позиция Марио на бумаге препятствует его врываниям, но когда комбинация развивается по правому флангу, Марио покидает край, проникает ближе к воротам и предлагает еще одного адресата подачам Куадрадо.

Одновременное подключение Манджукича, Игуаина и Хедиры дополняется умными открываниями Дибалы. Аргентинец тонко чувствует момент для приема мяча в зоне десятки: так как партнеры привлекают к себе внимание и стягивают основную массу защитников, Пауло может легко подобрать пас на свободном пространстве и продемонстрировать лучшие скиллы – дальний удар или разрезающую передачу.

Смелой попыткой запихнуть абсолютно всех креативных лидеров в один ростер Аллегри соответствует главной мудрости плей-офф: Лигу чемпионов выигрывают за счет индивидуального мастерства. «В Европе вы побеждаете благодаря сильным качествам игроков. Можно бегать сколько угодно, но если у вас перехватит дыхание, мастеровитая команда вмиг накажет вас за взятую паузу. Это не сравнить с регулярным чемпионатом», – пояснил Массимилиано в конце прошлого сезона.

Мысль, за которую уцепился Макс в погоне за вожделенным трофеем, охотно поддержали первые лица клуба. В частности, генеральный директор «Ювентуса» Беппе Маротта. «Одно из сильных качеств нашего тренера – умение раскрыть лучшие стороны игроков даже при смене тактической схемы. Я убежден, что эта формация может привести нас к великим свершениям», – произнес разговорчивый босс.

Пока трансформация дает результат внутри страны: команда Аллегри одержала семь побед подряд в Серии А, оторвалась от «Ромы» на семь очков и вышла в полуфинал Кубка Италии. Эффект от незнакомой схемы будут мерить на европейской сцене: Макс уже заложил фундамент, чтобы повторить достижение двухлетней давности и оставить собственный след на философии «Ювентуса».

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