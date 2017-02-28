Дай, Лапа. Воспитанник «Ювентуса», который прошел ад и вернулся поднимать «Милан»

Сборная Италии сенсационно не вышла из группы на Евро-2004 из-за скандинавского заговора, только Джанлука горевал не из-за этого. 14-летнего парня выгнали из «Ювентуса». Отчисление произошло по вине самого юноши: он полностью забил на учебу, чтобы больше забивать на поле. Лападулу не считали суперперспективным дарованием, поэтому такая расстановка приоритетов не устроила «бьянконери».

Нападающий пропал с радаров на 12 лет, а потом бахнуло: лучшим бомбардиром Серии Б интересуются «Тоттенхэм», «Лестер», «Милан», «Лацио» и «Барселона». Уходя из «Ювентуса», Джанлука и не мечтал о подобных заголовках новостей, но жизнь под лозунгом «Никогда не сдавайся» привела в итоге к значимым результатам.

Лападула отпраздновал совершеннолетие в смешанных чувствах. Четыре матча за год в «Про Верчелли» из четвертой лиги Италии – явно не то, чего хотел воспитанник «Ювентуса». Родители ставили в пример брата Давиде, которого вместе с Джанлукой выдворили из главной туринской команды. Давиде пару лет болтался в низах итальянского футбола, после чего стал почтальоном.

Через полтора года Лападулу подписала «Парма», чтобы затаскать его по всевозможным арендам. За время в клубе Джанлука поиграл за семь жутких команд. Самые колоритные из них – «Сан-Марино» и словенская «Горица». Последним местом ссылки оказался «Терамо». В третьем итальянском дивизионе Лападула забил 24 гола в 41 матче и прямо на стадионе сделал предложение девушке.

Отыграв результативный сезон, он надеялся на признание в «Парме», но «крестоносцы» объявили себя банкротами. Повязший в долгах клуб отправился в четвертую лигу, а все футболисты команды ушли свободными агентами. Быстрее всех сориентировалась «Пескара». Лападуле пообещали, что дадут 10-й номер и выстроят игру специально под него. Нападающего радовали два момента: «Пескара» выступала в Серии B, что уже нельзя назвать абсолютным дном, а командой руководил чемпиона мира-2006 Массимо Оддо.

Для разгона Джанлуке потребовалось пять игр, после чего он забивал практически в каждом матче. К концу сезона на счету Лападулы накопилось 30 мячей – это 43% всех голов команды. В прошлом апреле итальянец принес «Пескаре» победу над «Чезеной» результативным ударом ножницами. Импульсивные тиффози тут же захотели видеть Лапагола в команде Антонио Конте на Евро.

Главного тренера сборной Перу никто не уговаривал. Мать Лападулы была перуанкой, поэтому Рикардо Гарека предложил 26-летнему форварду место в составе южноамериканской сборной на Копа Америка. «При всем уважении к сборной Перу, Лападуле стоит дождаться приглашения от Италии. Он продолжит развиваться и к чемпионату мира станет важным игроком сборной», – советовал Оддо подопечному. Джанлука отказал Гареке и в ноябре получил вызов в «Скуадру Адзурру» от Джампьеро Вентуры.

По ходу второй части прошлого сезона Лападулу просматривали скауты «Барселоны» и «Лестера», а летом агент Джанлуки получил предложение даже от «Ювентуса». Футболист не захотел возвращаться туда, где от него отказались, и принципиально выбрал «Милан». Первый матч игрока в стартовом составе «россонери» заставил биться в конвульсиях Тициано Крудели: легендарный комментатор чуть не вызвал сатану после победного гола Лападулы.

Из-за Карлоса Бакки Джанлуку пока нельзя назвать твердым игроком основы. Лападула признает мастерство колумбийца и равняется на него: «Когда я был ребенком, моим идолом был Дель Пьеро. Теперь это Бакка. Карлос невероятно сильный футболист». Талант самого Джанлуки также не остается без внимания. Лучший бомбардир ЧМ-1990 Тото Скиллачи считает, что итальянец и дальше будет прогрессировать: «Смотря на его игру, я вижу себя, мы очень похожи. Он отдает всю душу на футбольном поле. Сейчас он будет только расти».

Тем временем, Итальянский Варди, как прозвали его в прессе, проникает в сердца болельщиков «Милана». Сначала в эфире телеканала Rai Лападула продемонстрировал еще один талант, исполнив Шопена. А затем отклонил предложение «Марселя». Французы давали «Милану» 20 миллионов евро («россонери» заплатили «Пескаре» 10 миллионов), а Лападулу заманивали повышенным окладом. Футболист отказался от трансфера, хотя получает в «Милане» скромные по футбольным меркам деньги. Годовая зарплата Джанлуки составляет один миллион евро – не забивавший с октября 2015-го Погребняк загребает почти в два раз больше.

С момента исключения парня из «Ювентуса» прошло почти 13 лет. За это время Джанлука мог бросить футбол и застрять где-нибудь в районе четвертой лиги, подрабатывая почтальоном. Вместо этого Лападула принимает участие в тренировочном сборе итальянской сборной и намерен сыграть на чемпионате мира в России. Четыре гола в 16-и матчах Серии А на бумаге не выглядят впечатляюще, но игрой и упорством Джанлука заслужил показать себя всему миру.

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