AFP
Calciomercato: Тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сказал друзьям, что хочет в «Арсенал»
Арсен, подвинься.
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сообщил друзьям на ужине в Ливорно, что покинет туринский клуб и хочет летом возглавить лондонский «Арсенал».
Calciomercato.com связывает эти слухи с конфликтом алленаторе и защитника Леонардо Бонуччи.
Ряд итальянских сайтов (в том числе, IlBianconero.com) сообщает, что руководство «Юве» ускорило поиск нового главного тренера. Основной кандидат на этот пост – Лучано Спаллетти. Коуч «Ромы» раздражен ситуацией в римской команде и ролью Франческо Тотти.
Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли обижен на Лучано за отказ туринскому клубу во время работы в петербургском «Зените».
- Массимилиано Аллегри возглавил «Юве» в 2014 году, выиграл два чемпионата Италии и вывел туринцев в финал Лиги чемпионов-2014/15.
- Контракт Арсена Венгера с «Арсеналом» заканчивается летом 2017 года.
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