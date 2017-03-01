AFP

Calciomercato: Тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сказал друзьям, что хочет в «Арсенал»

Calciomercato: Аллегри сказал друзьям, что хочет в «Арсенал»
Eurosport

53 мин. назад

Арсен, подвинься.

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сообщил друзьям на ужине в Ливорно, что покинет туринский клуб и хочет летом возглавить лондонский «Арсенал».

Calciomercato.com связывает эти слухи с конфликтом алленаторе и защитника Леонардо Бонуччи.

Ряд итальянских сайтов (в том числе, IlBianconero.com) сообщает, что руководство «Юве» ускорило поиск нового главного тренера. Основной кандидат на этот пост – Лучано Спаллетти. Коуч «Ромы» раздражен ситуацией в римской команде и ролью Франческо Тотти.

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли обижен на Лучано за отказ туринскому клубу во время работы в петербургском «Зените».

  • Массимилиано Аллегри возглавил «Юве» в 2014 году, выиграл два чемпионата Италии и вывел туринцев в финал Лиги чемпионов-2014/15.
  • Контракт Арсена Венгера с «Арсеналом» заканчивается летом 2017 года.

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