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Франческо Тотти завершит карьеру летом, если Спалетти не даст ему больше игрового времени

Тотти завершит карьеру летом, если Спалетти не даст ему больше игрового времени
Eurosport

47 мин. назад

Итальянцу наскучило проводить на поле по пять минут.

Легендарный римлянин проведет переговоры о своем будущем с владельцем «Ромы» Джеймсом Палоттой.

Тотти остался недоволен пятью минутами в матче Кубка Италии против «Лацио» и готов завершить карьеру, если боссы не продлят с ним контракт. В случае ухода 40-летний игрок получит должность в структуре клуба, сообщает Corriere dello Sport.

  • На счету Франческо 11 матчей, 2 гола и 3 ассиста в чемпионате Италии-2016/17.
  • Тотти выступает за «Рому» с 1992-го года.

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