Франческо Тотти завершит карьеру летом, если Спалетти не даст ему больше игрового времени

Легендарный римлянин проведет переговоры о своем будущем с владельцем «Ромы» Джеймсом Палоттой.

Тотти остался недоволен пятью минутами в матче Кубка Италии против «Лацио» и готов завершить карьеру, если боссы не продлят с ним контракт. В случае ухода 40-летний игрок получит должность в структуре клуба, сообщает Corriere dello Sport.

На счету Франческо 11 матчей, 2 гола и 3 ассиста в чемпионате Италии-2016/17.

Тотти выступает за «Рому» с 1992-го года.

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