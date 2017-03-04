AFP
«Рома» проиграла «Наполи» и потерпела первое поражение в 5 матчах
Дрис Мертенс оформил дубль – 1:2.
Голы:
0:1 – Дрис Мертенс, 26`
0:2 – Дрис Мертенс, 50`
1:2 – Кевин Стротман, 89`
- «Наполи» набрал 57 баллов, у «Ромы» осталось 59 очков.
- Победа позволила неаполитанцам подобраться к «Роме» на расстояние двух очков.
- «Ювентус» оторвался от «Ромы» на 7 баллов, у туринцев матч в запасе.
- «Наполи» прервал двухматчевую серию из поражений.
- «Рома» потерпела первое поражение в пяти матчах. В предыдущих четырех встречах «волки» одержали четыре победы.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте