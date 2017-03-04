AFP

«Рома» проиграла «Наполи» и потерпела первое поражение в 5 матчах

«Рома» проиграла «Наполи» и потерпела первое поражение в 5 матчах
Eurosport

1 час назад

Дрис Мертенс оформил дубль – 1:2.

«Рома» – «Наполи» – 1:2

Голы:

0:1 – Дрис Мертенс, 26`

0:2 – Дрис Мертенс, 50`

1:2 – Кевин Стротман, 89`

  • «Наполи» набрал 57 баллов, у «Ромы» осталось 59 очков.
  • Победа позволила неаполитанцам подобраться к «Роме» на расстояние двух очков.
  • «Ювентус» оторвался от «Ромы» на 7 баллов, у туринцев матч в запасе.
  • «Наполи» прервал двухматчевую серию из поражений.
  • «Рома» потерпела первое поражение в пяти матчах. В предыдущих четырех встречах «волки» одержали четыре победы.

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