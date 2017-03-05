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Дрис Мертенс посвятил гол в ворота «Ромы» своей собаке

Мертенс посвятил гол в ворота «Ромы» своей собаке
Eurosport

21 мин. назад

Бельгиец влюблен в животное.

В матче 27-го тура «Наполи» на выезде переиграл «Рому» благодаря дублю Дриса Мертенса – 2:1. После первого забитого мяча бельгийский нападающий отправился к угловому флагу и отпраздновал гол, изобразив писающую собаку.

После матча Дрис в инстаграме объяснил, что посвятил мяч своей собаке по кличке Жульетта.

  • «Наполи» набрал 57 баллов, у «Ромы» осталось 59 очков.
  • Победа позволила неаполитанцам подобраться к «Роме» на расстояние двух очков.
  • «Наполи» прервал двухматчевую серию из поражений.

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