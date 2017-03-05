Eurosport
Дрис Мертенс посвятил гол в ворота «Ромы» своей собаке
Бельгиец влюблен в животное.
В матче 27-го тура «Наполи» на выезде переиграл «Рому» благодаря дублю Дриса Мертенса – 2:1. После первого забитого мяча бельгийский нападающий отправился к угловому флагу и отпраздновал гол, изобразив писающую собаку.
После матча Дрис в инстаграме объяснил, что посвятил мяч своей собаке по кличке Жульетта.
- «Наполи» набрал 57 баллов, у «Ромы» осталось 59 очков.
- Победа позволила неаполитанцам подобраться к «Роме» на расстояние двух очков.
- «Наполи» прервал двухматчевую серию из поражений.
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