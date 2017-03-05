«Ювентус» сыграл вничью впервые за 38 матчей

«Ювентус» избежал поражения от «Удинезе» в гостевом матче 27-м тура Серии А (1:1), вырвав одно очко благодаря голу Леонардо Бонуччи. Эта ничья стала для «бьянконери» первой в сезоне-2016/17 после 22 побед и 4 поражений.

Более того, в последний раз «старая синьора» сыграла вничью 19 февраля 2016 года во встрече с «Болоньей». Серия без ничьих составила 38 матчей, что равняется одному полному сезону в Италии.

«Ювентус» опережает на 8 очков идущую второй «Рому».

Таблица Серии А

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