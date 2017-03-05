Игрок «Торино» Андреа Белотти оформил хет-трик за 7 минут и возглавил гонку бомбардиров Серии А

«Торино» горел дома одному из аутсайдеров Серии А «Палермо» к 74-й минуте, когда за дело взялся Андреа Белотти. Сначала лидер «быков» забил головой после подачи углового, а затем заработал для команды два штрафных, навесы с которых блестяще замкнул.

На три гола Белотти потребовались 7 минут 15 секунд. Этот хет-трик стал самым быстрым в Серии А с 30 января 2000 года, когда форвард «Милана» Андрей Шевченко в течение семи минут решил исход матча против «Перуджи» (3:0).

Белотти довел счет забитых мячей до 22 и стал единоличным лидером бомбардирской гонки, оторвавшись от Эндина Джеко и Гонсало Игуаина (по 19 мячей).

«Торино» занимает девятое место.

Таблица бомбардиров Серии А

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