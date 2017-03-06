Eurosport
Бывший телеведущий Пол Баккальини назначен новым президентом «Палермо»
Потенциальные тренеры клуба могут спать спокойно.
Итальянец с американскими корнями – соучередитель компании Integritas Capital, которая в апреле приобретет 100% акций клуба. На данный момент контрольным пакетом владеет бывший президент клуба Маурицио Дзампарини.
До попадания в Integritas Capital Пол Баккальини работал на радио и телевидении.
- За 15 лет в «Палермо» Дзампарини уволил 39 тренеров.
- Сицилийский клуб занимает 18 место в Серии А.
- В 27 матчах «Палермо» набрал 15 очков и отстает от зоны выживания на 7 баллов.
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