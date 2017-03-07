Гендиректор «Ювентуса»: «Уверен, Массимилиано Аллегри останется на следующий сезон»

«Уверен ли я, что Аллегри останется в «Ювентусе» на следующий сезон? Да. На сегодня нет предпосылок обратного.

Мы всегда были близки с ним, между нами отличные взаимоотношения. «Ювентус» доволен работой Массимилиано. Он с нами – никаких проблем нет», – цитирует Маротту Football Italia.

Ранее сообщалось, что Аллегри хочет покинуть Турин летом. В его услугах заинтересованы «Арсенал» и «Барселона», которые ищут замены Арсену Венгеру и Луису Энрике.

Аллегри работает в «Ювентусе» с 2014-го. За это время он выиграл 2 чемпионата Италии и длошел до финала Лиги чемпионов.

Контракт 49-летнего тренера с туринцами рассчитан до лета 2018 года.

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