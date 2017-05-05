Getty Images

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон выпустил вино собственного производства

Буффон выпустил вино собственного производства
Eurosport

Вчера в 14:02

Итальянский кипер теперь ничем не хуже Андреа Пирло.

Голкипер опубликовал в инстаграме фотографию с бутылкой вина под названием «Буффон».

Вино в ближайшее время поступит в продажу и будет доступно по цене 30 евро за бутылку.

  • Вино собственного производства выпускают Андреа Пирло и Андрес Иньеста.
  • 39-летний голкипер ранее заявлял, что завершит карьеру после чемпионата мира-2018 в России.

Подпишитесь на канал в телеграме, сделав два клика, и читайте лучшие тексты любимого сайта

Самый спортивный инстаграм

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Гонка недели Longines – Kentucky Oaks

01:23
Популярные видео
«Блюз» царил на добиваниях и сгоняет в Нэшвилл на шестой матч серии
1 325 просмотров19 ч
Отбойник спас авто польского раллиста от падения с холма
2 071 просмотров16 ч
А еще вам может понравиться