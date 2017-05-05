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Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон выпустил вино собственного производства
Итальянский кипер теперь ничем не хуже Андреа Пирло.
Голкипер опубликовал в инстаграме фотографию с бутылкой вина под названием «Буффон».
Вино в ближайшее время поступит в продажу и будет доступно по цене 30 евро за бутылку.
- Вино собственного производства выпускают Андреа Пирло и Андрес Иньеста.
- 39-летний голкипер ранее заявлял, что завершит карьеру после чемпионата мира-2018 в России.
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