Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон выпустил вино собственного производства

Голкипер опубликовал в инстаграме фотографию с бутылкой вина под названием «Буффон».

Вино в ближайшее время поступит в продажу и будет доступно по цене 30 евро за бутылку.

Вино собственного производства выпускают Андреа Пирло и Андрес Иньеста.

39-летний голкипер ранее заявлял, что завершит карьеру после чемпионата мира-2018 в России.

Подпишитесь на канал в телеграме, сделав два клика, и читайте лучшие тексты любимого сайта

Самый спортивный инстаграм