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«Спите со включенным светом». Фанаты «Ромы» вывесили манекены Наингголана, Салаха и Де Росси

«Спите со включенным светом». Фанаты «Ромы» повесили манекены Наингголана, Салаха и Де Росси
Eurosport

Вчера в 16:29

Фанатская группировка очень недовольна футболистами.

Неподалеку от Колизея болельщики вывесили баннер: «Один совет, без всяких угроз. Спите со включенным светом».

Под баннером были повешены манекены в футболках Раджи Наингголана, Мохамеда Салаха и Даниэле Де Росси.

Как сообщает Football Italia, римская полиция начала расследование дела. Следствие считает, что болельщики угрожают жизни игроков.

  • «Рома» занимает второе место в Серии А, отставая от лидирующего «Ювентуса» на 9 очков.
  • 30 апреля «волки» проиграли в римском дерби «Лацио» (1:3).

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