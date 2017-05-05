«Спите со включенным светом». Фанаты «Ромы» вывесили манекены Наингголана, Салаха и Де Росси

Неподалеку от Колизея болельщики вывесили баннер: «Один совет, без всяких угроз. Спите со включенным светом».

Под баннером были повешены манекены в футболках Раджи Наингголана, Мохамеда Салаха и Даниэле Де Росси.

Как сообщает Football Italia, римская полиция начала расследование дела. Следствие считает, что болельщики угрожают жизни игроков.

«Рома» занимает второе место в Серии А, отставая от лидирующего «Ювентуса» на 9 очков.

30 апреля «волки» проиграли в римском дерби «Лацио» (1:3).

Таблица чемпионата Италии

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