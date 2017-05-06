Sport.es: «Челси» и клубы из Манчестера хотят защитника «Ювентуса» Дани Алвеса

Защитник может переехать в Англию летом. За Дани готовы побороться «Челси», «МЮ» и «Ман Сити». О том, какую сумму за игрока заплатят команды, неизвестно.

Контракт Алвеса с «Ювентусом» рассчитан до лета 2018 года. До конца сезона-2016/17 бразилец не готов рассматривать предложения других команд, сообщает Sport.es.

Алвес выступает за «Ювентус» с 2016 года.

На счету 33-летнего защитника 4 гола и 7 ассистов в 28 матчах за клуб в сезоне-2016/17.

Transfermarkt оценивает Дани в 6 млн евро.

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