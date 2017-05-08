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«Рома» в гостях разгромила «Милан»

«Рома» в гостях разгромила «Милан»
Eurosport

4 ч. назад

«Россонери» потерпели очень болезненное поражение.

«Милан» – «Рома» – 1:4

Голы:

0:1 – Эдин Джеко, 8'

0:2 – Эдин Джеко, 28'

1:2 – Марио Пашалич, 76'

1:3 – Стефан Эль-Шаарави, 78'

1:4 – Даниэле Де Росси, 87' (пенальти)

Удаление: Габриэль Палетта («Милан»), 86'

  • «Рома» сохранила теоретические шансы на чемпионство, набрав 78 очков в 35 турах. «Ювентус» опережает римлян на 7 баллов.
  • «Милан» занимает шестое место с 59 очками.

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