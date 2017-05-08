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«Рома» в гостях разгромила «Милан»
«Россонери» потерпели очень болезненное поражение.
Голы:
0:1 – Эдин Джеко, 8'
0:2 – Эдин Джеко, 28'
1:2 – Марио Пашалич, 76'
1:3 – Стефан Эль-Шаарави, 78'
1:4 – Даниэле Де Росси, 87' (пенальти)
Удаление: Габриэль Палетта («Милан»), 86'
- «Рома» сохранила теоретические шансы на чемпионство, набрав 78 очков в 35 турах. «Ювентус» опережает римлян на 7 баллов.
- «Милан» занимает шестое место с 59 очками.
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