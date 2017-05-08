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Защитник «Милана» Габриэль Палетта стал первым игроком с 4 удалениями в Серии А за сезон с 2007 года
Не так должны играть наследники Паоло Мальдини и Алессандро Несты.
В матче 35-го тура чемпионата Италии «Милан» крупно проиграл дома «Роме» со счетом 1:4. «Россонери» заканчивали встречу вдесятером из-за прямого удаления Габриэля Палетты, который на 86-й минуте уложил на газон Мохамеда Салаха и привез в ворота своей команды пенальти.
Для Палетты эта красная карточка стала четвертой в сезоне-2016/17. Два удаления были прямыми. В последний раз такого грубияна Серии А видела в сезоне-2006/07 в лице Фабио Симплисио из «Палермо».
- «Милан» с 59 очками занимает шестое место в Серии А.
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