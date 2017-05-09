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«Интер» уволил Стефано Пиоли

«Интер» уволил Пиоли
Eurosport

5 ч. назад

«Нерадзурри» опять жестят.

«Интер» расстался с главным тренером за три тура до финиша чемпионата Италии. Главной причиной расставания стала неудачная игра команды: семь матчей без побед.

Ранее сообщалось, что «Интер» предложил контракт главному тренеру «Атлетико» Диего Симеоне.

  • Пиоли возглавил «Интер» в ноябре 2016-го после увольнения Франка де Бура.
  • В самом начале работы с «нерадзурри» Стефано одержал 7 побед подряд.
  • За 3 тура до финиша «Интер» занимает седьмое место в Серии А. От шестой строчки, дающей право сыграть в Лиге Европы, миланцы отстают на 3 балла.

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