LaPresse
«Интер» уволил Стефано Пиоли
«Нерадзурри» опять жестят.
«Интер» расстался с главным тренером за три тура до финиша чемпионата Италии. Главной причиной расставания стала неудачная игра команды: семь матчей без побед.
Ранее сообщалось, что «Интер» предложил контракт главному тренеру «Атлетико» Диего Симеоне.
- Пиоли возглавил «Интер» в ноябре 2016-го после увольнения Франка де Бура.
- В самом начале работы с «нерадзурри» Стефано одержал 7 побед подряд.
- За 3 тура до финиша «Интер» занимает седьмое место в Серии А. От шестой строчки, дающей право сыграть в Лиге Европы, миланцы отстают на 3 балла.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте