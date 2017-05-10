Eurosport
Marca: зимой защитник «Ювентуса» Дани Алвес хотел вернуться в «Барселону», но получил отказ
Обиделись.
Алвесу тяжело давалась адаптация к Италии. Зимой бразилец не справлялся и хотел вернуться в «Барселону». По информации Marca, каталонский клуб даже не рассматривал такой вариант.
- В полуфинале ЛЧ «Ювентус» дважды обыграл «Монако» (2:0, 2:1), а Дани поучаствовал во всех мячах команды (1 гол и 3 ассиста).
- Алвес перешел в «Ювентус» летом 2016-го на правах свободного агента.
- 34-летний защитник выступал за «Барселону» с 2008-го по 2016-й.
- Финал ЛЧ-2016/17 станет для Алвеса 14-м в еврокубковой карьере.
Канал с победами и поражениями
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте