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Marca: зимой защитник «Ювентуса» Дани Алвес хотел вернуться в «Барселону», но получил отказ

Marca: зимой Алвес хотел вернуться в «Барселону», но получил отказ
Eurosport

7 мин. назад

Обиделись.

Алвесу тяжело давалась адаптация к Италии. Зимой бразилец не справлялся и хотел вернуться в «Барселону». По информации Marca, каталонский клуб даже не рассматривал такой вариант.

  • В полуфинале ЛЧ «Ювентус» дважды обыграл «Монако» (2:0, 2:1), а Дани поучаствовал во всех мячах команды (1 гол и 3 ассиста).
  • Алвес перешел в «Ювентус» летом 2016-го на правах свободного агента.
  • 34-летний защитник выступал за «Барселону» с 2008-го по 2016-й.
  • Финал ЛЧ-2016/17 станет для Алвеса 14-м в еврокубковой карьере.

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