Marca: зимой защитник «Ювентуса» Дани Алвес хотел вернуться в «Барселону», но получил отказ

Алвесу тяжело давалась адаптация к Италии. Зимой бразилец не справлялся и хотел вернуться в «Барселону». По информации Marca, каталонский клуб даже не рассматривал такой вариант.

В полуфинале ЛЧ «Ювентус» дважды обыграл «Монако» (2:0, 2:1), а Дани поучаствовал во всех мячах команды (1 гол и 3 ассиста).

Алвес перешел в «Ювентус» летом 2016-го на правах свободного агента.

34-летний защитник выступал за «Барселону» с 2008-го по 2016-й.

Финал ЛЧ-2016/17 станет для Алвеса 14-м в еврокубковой карьере.

Канал с победами и поражениями

Таблица Серии А