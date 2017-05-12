«Ювентус» выкупил Мехди Бенатия у «Баварии» за 17 миллионов евро

Марокканец подписал с итальянцами контракт до 2020 года. «Ювентус» выкупил игрока после годичной аренды за 17 млн евро.

За два года в «Баварии» Мехди сыграл 29 матчей и забил 2 гола.

На счету Бенатиа 12 матчей и 1 гол в Серии А сезона-2016/17.

Transfermarkt оценивает 30-летнего защитника в 15 млн евро.

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