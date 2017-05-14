Президент «Торино» – о Джо Харте: «Не ожидали, что вратарь сборной Англии допустит столько ошибок»

Президент «Торино» Урбано Каиро выразил разочарование игрой английского вратаря Джо Харта.

«Харт совершил несколько ошибок. Особенно это касается моментов, когда он выходил из ворот за мячом. Мы не ожидали, что вратарь сборной Англии допустит столько ошибок.

Но у Харта было и много хороших моментов», – добавил Каиро, слова которого приводит Goal.com.

Харт был арендован «Торино» у «Сити» в августе 2016 года.

В 33 матчах Серии А Джо пропустил 52 гола и 5 игр отстоял на ноль.

«Торино» занимает девятое место за 3 тура до финиша. С 56 пропущенными мячами «быки» – пятая худшая команда Италии.

Турнирная таблица Серии А

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