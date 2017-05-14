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Президент «Наполи»: «Если Сарри захочет в «Реал» или «Баварию», я доставлю его на личном самолете»
Но перед этим Аурелио де Лаурентис ждет от тренера скудетто и победы в Лиге чемпионов.
Ранее Маурицио Сарри пошутил, что хотел бы разбогатеть за счет следующего контракта с «Наполи». У президента «адзурри» тоже обнаружилось чувство юмора.
«У Сарри замечательный контракт, который недавно был продлен. Когда у него закончится контракт с «Наполи», и он к тому времени выиграет один-два скудетто и, может быть, Лигу чемпионов, мы можем предложить ему еще более выгодные условия.
Может быть, Сарри хотел сказать: раз я хочу сделать из него Фергюсона «Наполи», то было бы резонно подумать о том, как бы разбогатеть. Возможно, он захочет зарплату как у Конте после победы в Премьер-лиге, но у Антонио уже был хороший контракт в Италии.
Если года через четыре Сарри захочет потренировать «Баварию» или «Реал», я составлю ему компанию на личном самолете и посещу его первую тренировочную сессию», – цитирует Де Лаурентиса Footballl Italia.
- «Наполи» занимает третье место в Серии А.
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