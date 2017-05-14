Президент «Наполи»: «Если Сарри захочет в «Реал» или «Баварию», я доставлю его на личном самолете»

Ранее Маурицио Сарри пошутил, что хотел бы разбогатеть за счет следующего контракта с «Наполи». У президента «адзурри» тоже обнаружилось чувство юмора.

«У Сарри замечательный контракт, который недавно был продлен. Когда у него закончится контракт с «Наполи», и он к тому времени выиграет один-два скудетто и, может быть, Лигу чемпионов, мы можем предложить ему еще более выгодные условия.

Может быть, Сарри хотел сказать: раз я хочу сделать из него Фергюсона «Наполи», то было бы резонно подумать о том, как бы разбогатеть. Возможно, он захочет зарплату как у Конте после победы в Премьер-лиге, но у Антонио уже был хороший контракт в Италии.

Если года через четыре Сарри захочет потренировать «Баварию» или «Реал», я составлю ему компанию на личном самолете и посещу его первую тренировочную сессию», – цитирует Де Лаурентиса Footballl Italia.

«Наполи» занимает третье место в Серии А.

Все новости Серии А

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме