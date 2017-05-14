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«Наполи» вонзил Джо Харту из «Торино» 5 мячей в чемпионате Италии

«Наполи» вонзил Харту 5 мячей
Eurosport

37 мин. назад

Матч 36-го тура чемпионата Италии завершился со счетом 5:0.

«Торино» – «Наполи» – 0:5

Голы:

0:1 – Хосе Кальехон, 7’

0:2 – Лоренсо Инсинье, 60’

0:3 – Дрис Мертенс, 72’

0:4 – Хосе Кальехон, 76’

0:5 – Петр Зелиньский, 78’

  • «Наполи» набрал 80 очков и поднялся на второе место в Серии А.
  • «Рома» отстает на 2 балла, но имеет матч в запасе.
  • «Торино» остался на девятом месте с 50 очками.

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