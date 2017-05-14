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«Наполи» вонзил Джо Харту из «Торино» 5 мячей в чемпионате Италии
Матч 36-го тура чемпионата Италии завершился со счетом 5:0.
Голы:
0:1 – Хосе Кальехон, 7’
0:2 – Лоренсо Инсинье, 60’
0:3 – Дрис Мертенс, 72’
0:4 – Хосе Кальехон, 76’
0:5 – Петр Зелиньский, 78’
- «Наполи» набрал 80 очков и поднялся на второе место в Серии А.
- «Рома» отстает на 2 балла, но имеет матч в запасе.
- «Торино» остался на девятом месте с 50 очками.
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