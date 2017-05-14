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«Мы ушли на обед». Фанаты «Интера» покинули трибуны на матче с «Сассуоло»
Болельщики не увидели очередного поражения «нерадзурри».
Значительная группа болельщиков «Интера» покинула стадион по ходу первого тайма матча 36-го тура Серии А с «Сассуоло».
Болельщики вывесили баннер с надписью: «Поскольку вы не заслуживаете нашей поддержки, мы уходим на обед».
- «Интер» потерпел поражение от «Сассуоло» со счетом 1:2.
- «Нерадзурри» занимают восьмое место в таблице чемпионата Италии с 56 очками в 36 матчах.
- По ходу сезона миланский клуб уволил Де Бура и Пиоли.
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