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«Мы ушли на обед». Фанаты «Интера» покинули трибуны на матче с «Сассуоло»

«Мы ушли на обед». Фанаты «Интера» покинули трибуны на матче с «Сассуоло»
Eurosport

1 час назад

Болельщики не увидели очередного поражения «нерадзурри».

Значительная группа болельщиков «Интера» покинула стадион по ходу первого тайма матча 36-го тура Серии А с «Сассуоло».

Болельщики вывесили баннер с надписью: «Поскольку вы не заслуживаете нашей поддержки, мы уходим на обед».

  • «Интер» потерпел поражение от «Сассуоло» со счетом 1:2.
  • «Нерадзурри» занимают восьмое место в таблице чемпионата Италии с 56 очками в 36 матчах.
  • По ходу сезона миланский клуб уволил Де Бура и Пиоли.

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