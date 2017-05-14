«Мы ушли на обед». Фанаты «Интера» покинули трибуны на матче с «Сассуоло»

Значительная группа болельщиков «Интера» покинула стадион по ходу первого тайма матча 36-го тура Серии А с «Сассуоло».

Болельщики вывесили баннер с надписью: «Поскольку вы не заслуживаете нашей поддержки, мы уходим на обед».

«Интер» потерпел поражение от «Сассуоло» со счетом 1:2.

«Нерадзурри» занимают восьмое место в таблице чемпионата Италии с 56 очками в 36 матчах.

По ходу сезона миланский клуб уволил Де Бура и Пиоли.

Канал в YouTube, с которым интересно