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«Рома» отложила чемпионство «Ювентуса»
Матч 36-го тура чемпионата Италии завершился со счетом 3:1.
Голы:
0:1 – Марио Лемина, 21'
1:1 – Даниэле Де Росси, 25'
2:1 – Стефан Эль-Шаарави, 56'
3:1 – Раджа Наингголан, 65'
- «Ювентус» остался на первой строчке с 85 очками.
- «Рома» – вторая с 81 баллом в активе.
- В следующем туре «старая синьора» сыграет дома с «Кротоне» и оформит чемпионство, если победит.
- «Волки» поедут в гости к «Кьево».
- 3 июня туринцы сыграют в финале Лиги чемпионов в Кардиффе.
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