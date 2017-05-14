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«Рома» отложила чемпионство «Ювентуса»

«Рома» отложила чемпионство «Ювентуса»
Eurosport

34 мин. назад

Матч 36-го тура чемпионата Италии завершился со счетом 3:1.

«Рома» – «Ювентус» – 3:1

Голы:

0:1 – Марио Лемина, 21'

1:1 – Даниэле Де Росси, 25'

2:1 – Стефан Эль-Шаарави, 56'

3:1 – Раджа Наингголан, 65'

  • «Ювентус» остался на первой строчке с 85 очками.
  • «Рома» – вторая с 81 баллом в активе.
  • В следующем туре «старая синьора» сыграет дома с «Кротоне» и оформит чемпионство, если победит.
  • «Волки» поедут в гости к «Кьево».
  • 3 июня туринцы сыграют в финале Лиги чемпионов в Кардиффе.

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