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Football Italia: «Интер» нацелился на Маурисио Почеттино и готов платить ему 10 миллионов евро в год

Football Italia: «Интер» нацелился на Почеттино и готов платить ему 10 миллионов евро в год
Eurosport

1 час назад

«Нерадзурри» очень нужен серьезный тренер.

Миланский клуб ищет нового тренера после того, как отправил в отставку Стефано Пиоли. Главной целью китайских босов «Интера» был Антонио Конте, но шансы забрать его у «Челси» минимальны. Второй вариант – Почеттино.

Итальянцы готовы выплатить «Тоттенхэму» 5 млн евро за разрыв контракта с аргентинцем, а ему самому обещают зарплату в 10 млн евро в год, сообщает Football-Italia. Клуб уже начал с тренером первоначальный раунд переговоров.

  • Почеттино работает в «Тоттенхэме» с 2014 года.
  • В сезоне-2016/17 Маурисио привел клуб к серебру АПЛ.
  • «Интер» занимает восьмое место в Серии А, отставая от лигоевропейского места на 4 очка за 2 тура до финиша чемппионата.

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