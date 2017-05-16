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Форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье вышел на матч против «Торино» с мальчиком, который с него ростом

Инсинье вышел на матч против «Торино» с мальчиком, который с него ростом
Eurosport

51 мин. назад

Ситуация.

Неловкий эпизод случился за несколько минут до старта матча 36-го тура чемпионата Италии между «Торино» и «Наполи». Игроки по традиции вышли на поле в сопровождении детей, один из которых очень смешно смотрелся на фоне полузащитника неаполитанцев Лоренцо Инсинье.

163-сантиметровый игрок с трудом выглядывал из-за более высокого мальчика, поэтому во время приветствия с трибунами вышел из-за его спины, чтобы разглядеть происходящее.

  • Матч завершился со счетом 5:0 в пользу «Наполи», Лоренцо забил один из мячей.
  • На счету Инсинье 16 голов и 8 ассистов в 35 матчах Серии А сезона-2016/17.
  • «Наполи» занимает третье место в Серии А, отставая от «Ромы» на 1 балл.

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