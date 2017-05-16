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Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола: «Джанлуиджи Доннарумма – топ-вратарь, хоть и очень молодой»

Гвардиола: «Доннарумма – топ-вратарь, хоть и очень молодой»
Eurosport

4 мин. назад

Испанец заинтересован.

Главный тренер «Манчестер Сити» на пресс-конференции перед матчем АПЛ против «Вест Бромвича» рассказал об отношении к 18-летнему вратарю «россонери».

«Доннарумма – топ-вратарь, хоть и очень молодой. Он замечательный голкипер, который имеет отличные качества и огромный потенциал в свои 18 лет.

Он очень крупный, но мне нравятся многие вратари. Голкипер должен спасать – это самое важное. Я жду от вратарей, что они будут ловить мячи», – цитирует Гвардиолу Sky.

  • Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» интересуется Доннаруммой и готов заплатить за него 35 млн евро.
  • Transfermarkt оценивает 18-летнего вратаря в 20 млн евро.
  • Контракт Джиджи рассчитан до лета 2018-го.
  • На счету Джанлуиджи 11 сухих матчей за «Милан» и 2 игры за сборную в сезоне-2016/17.

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