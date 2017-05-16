La Repubblica: Фабрицио Микколи грозит 4 года тюрьмы за вымогательство и связь с мафией

Фабрицио Микколи проходит по делу о вымогательстве денег у своего друга Мауро Лауриселлы. 37-летний футболист требовал у товарища возвращения долга в размере 12 тысяч евро.

По данным обвинения, Микколи воспользовался дружбой с сыном одного из боссов мафии и обратился к нему за помощью, чтобы выбить деньги у Лауриселлы жесткими методами.

Прокурор Палермо потребовал четыре года заключения для Фабрицио, передает La Repubblica.

Микколи выступал за «Касарано», «Тернану», «Ювентус», «Перуджу», «Фиорентину», «Бенфику», «Палермо», «Лечче» и «Биркиркару».

На счету Фабрицио 10 матчей за сборную Италии.

Микколи завершил карьеру в 2015 году.

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