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La Repubblica: Фабрицио Микколи грозит 4 года тюрьмы за вымогательство и связь с мафией
Бывший нападающий сборной Италии переборщил с попытками выбить долг.
Фабрицио Микколи проходит по делу о вымогательстве денег у своего друга Мауро Лауриселлы. 37-летний футболист требовал у товарища возвращения долга в размере 12 тысяч евро.
По данным обвинения, Микколи воспользовался дружбой с сыном одного из боссов мафии и обратился к нему за помощью, чтобы выбить деньги у Лауриселлы жесткими методами.
Прокурор Палермо потребовал четыре года заключения для Фабрицио, передает La Repubblica.
- Микколи выступал за «Касарано», «Тернану», «Ювентус», «Перуджу», «Фиорентину», «Бенфику», «Палермо», «Лечче» и «Биркиркару».
- На счету Фабрицио 10 матчей за сборную Италии.
- Микколи завершил карьеру в 2015 году.
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