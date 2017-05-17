Yahoo Sports: «Тоттенхэм» предложил защитнику «Ювентуса» Дани Алвесу двухлетний контракт

«Шпоры» предложили бразильцу соглашение сроком на два сезона с опцией продления еще на год. Как утверждает Yahoo Sports, представители «Тоттенхэма» рассчитывают встретиться с Алвесом после финала Лиги чемпионов в Кардиффе.

Действующее соглашение 34-летнего игрока с «Ювентусом» рассчитано до лета 2018 года, но стороны могут продлить контракт еще на год.

В сезоне-2016/17 Алвес провел за «Юве» 30 матчей, забил 5 мячей и сделал 7 ассистов.

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