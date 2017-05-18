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Марко Боррьелло купил дефибрилляторы для трех регионов Италии, выиграв спор у Кристиана Вьери

Боррьелло купил дефибрилляторы для трех регионов Италии, выиграв спор у Вьери
Eurosport

13 мин. назад

Нападающий «Кальяри» занялся благотворительностью.

В начале сезона Боррьелло поспорил с бывшим форвардом сборной Италии Кристианом Вьери, что забьет 15 мячей. Нападающий «Кальяри» преодолел эту отметку и выиграл пари. Вырученные деньги Марко потратил на покупку дефибрилляторов.

«Вместо того чтобы потратить деньги на отпуск, я решил купить три дефибриллятора и пожертвовать их трем регионам Италии, которые близки моему сердцу: один в Неаполь, один в Норче, который в прошлом году пострадал от землетрясения, и один будет использоваться в Сардинии», – цитирует Боррьелло Football Italia.

  • Боррьелло сыграл за «Кальяри» в 34 матчах Серии А и забил 16 мячей.
  • На счету 34-летнего нападающего 7 матчей за сборную Италии.

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