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Sky Sports: Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Sky Sports: Наингголан может перейти в «Манчестер Юнайтед»
Eurosport

1 час назад

Полузащитнику пора идти на повышение.

«Манчестер Юнайтед» интересуется игроком «Ромы» Раджой Наингголаном. Об этом сообщает Sky Sports.

29-летний полузащитник интересует «Челси» и, по информации медиа, может перейти в лондонский клуб за 39,5 миллионов евро, но манкунианцы могут перебить предложение. Наингголан подтвердил факт разговоров с Антонио Конте, но отказался комментировать возможный переход в «Челси».

«Манчестер Юнайтед» вступил в борьбу за игрока. Они активно интересуются футболистом, но ни римлянам, ни бельгийцу еще не было сделано конкретного предложения.

  • Полузащитник играл за «Пьяченцу» и «Кальяри», прежде чем перешел в «Рому» в 2014 году.
  • Сумма трансфера Наингголана в «Рому» составила 9 миллионов евро.

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