Sky Sports: Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан может перейти в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» интересуется игроком «Ромы» Раджой Наингголаном. Об этом сообщает Sky Sports.

29-летний полузащитник интересует «Челси» и, по информации медиа, может перейти в лондонский клуб за 39,5 миллионов евро, но манкунианцы могут перебить предложение. Наингголан подтвердил факт разговоров с Антонио Конте, но отказался комментировать возможный переход в «Челси».

«Манчестер Юнайтед» вступил в борьбу за игрока. Они активно интересуются футболистом, но ни римлянам, ни бельгийцу еще не было сделано конкретного предложения.

Полузащитник играл за «Пьяченцу» и «Кальяри», прежде чем перешел в «Рому» в 2014 году.

Сумма трансфера Наингголана в «Рому» составила 9 миллионов евро.

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