Getty Images
«Рома» забила «Кьево» 5 мячей и сохранила шансы на титул в чемпионате Италии
Римляне сократили отставание от «Ювентуса» до одного очка.
Голы:
1:0 – Лукас Кастро, 15'
1:1 – Стефан Эль-Шаарави, 28'
2:1 – Роберто Инглезе, 37'
2:2 – Мохамед Салах, 42'
2:3 – Стефан Эль-Шаарави, 58'
2:4 – Мохамед Салах, 76'
2:5 – Эдин Джеко, 83'
3:5 – Роберто Инглезе, 86'
- «Рома» набрала 84 очка в 37 матчах и отстает от «Ювентуса» на одно очко.
- Туринцы обеспечат себе титул за тур до финиша, если в воскресенье обыграют дома «Кротоне».
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте