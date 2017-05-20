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«Рома» забила «Кьево» 5 мячей и сохранила шансы на титул в чемпионате Италии

«Рома» забила «Кьево» 5 мячей и сохранила шансы на титул
Eurosport

1 час назад

Римляне сократили отставание от «Ювентуса» до одного очка.

«Кьево» – «Рома» – 3:5

Голы:

1:0 – Лукас Кастро, 15'

1:1 – Стефан Эль-Шаарави, 28'

2:1 – Роберто Инглезе, 37'

2:2 – Мохамед Салах, 42'

2:3 – Стефан Эль-Шаарави, 58'

2:4 – Мохамед Салах, 76'

2:5 – Эдин Джеко, 83'

3:5 – Роберто Инглезе, 86'

  • «Рома» набрала 84 очка в 37 матчах и отстает от «Ювентуса» на одно очко.
  • Туринцы обеспечат себе титул за тур до финиша, если в воскресенье обыграют дома «Кротоне».

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