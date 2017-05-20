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«Наполи» разгромил «Фиорентину» в Серии А и сократил отставание от «Ювентуса» до 2 очков

«Наполи» разгромил «Фиорентину» и сократил отставание от «Ювентуса» до 2 очков
Eurosport

40 мин. назад

Матч 37-го тура чемпионата Италии завершился со счетом 4:1.

«Наполи» – «Фиорентина» – 4:1

Голы:

1:0 – Калиду Кулибали, 8’

2:0 – Лоренцо Инсинье, 36’

3:0 – Дрис Мертенс, 57’

3:1 – Йосип Иличич, 60’

4:1 – Дрис Мертенс, 64’

  • В активе «Наполи» стало 83 очка.
  • Неаполитанцы отстают от «Ромы» на 1 балл, а от «Ювентуса» – на 2. У туринцев есть игра в запасе.
  • В заключительном туре Серии А «Наполи» в гостях сыграет с «Сампдорией», а «Рома» примет «Дженоа».
  • «Фиорентина» проигрывает «Милану» из зоны Лиги Европы 1 очко.

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