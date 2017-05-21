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«Ювентус» в шестой раз подряд стал чемпионом Италии
В матче 37-го тура Серии А туринцы дома обыграли «Кротоне».
Победу команде Массимилиано Аллегри принесли забитые мячи Марио Манджукича (12-я минута), Пауло Дибалы (39) и Алекса Сандро (83) – 3:0.
«Ювентус» сохранил отрыв от «Ромы» в 4 очка и за тур до финиша сезона-2016/17 стал недосягаемым для преследователей.
- «Ювентус» завоевал 33-е скудетто в истории и шестое подряд, что стало новым рекордом.
- Вдобавок «бьянконери» оформил третий золотой дубль подряд (чемпионат и Кубок Италии).
- 3 июня «Ювентус» поборется за золотой требл: в финале Лиги чемпионов «старая синьора» сыграет с «Реалом».
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