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«Ювентус» в шестой раз подряд стал чемпионом Италии

«Ювентус» в шестой раз подряд стал чемпионом Италии
Eurosport

35 мин. назад

В матче 37-го тура Серии А туринцы дома обыграли «Кротоне».

Победу команде Массимилиано Аллегри принесли забитые мячи Марио Манджукича (12-я минута), Пауло Дибалы (39) и Алекса Сандро (83) – 3:0.

«Ювентус» сохранил отрыв от «Ромы» в 4 очка и за тур до финиша сезона-2016/17 стал недосягаемым для преследователей.

  • «Ювентус» завоевал 33-е скудетто в истории и шестое подряд, что стало новым рекордом.
  • Вдобавок «бьянконери» оформил третий золотой дубль подряд (чемпионат и Кубок Италии).
  • 3 июня «Ювентус» поборется за золотой требл: в финале Лиги чемпионов «старая синьора» сыграет с «Реалом».

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