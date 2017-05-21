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«Милан» спустя 3 года вернулся в еврокубки

«Милан» спустя 3 года вернулся в еврокубки
Eurosport

22 мин. назад

Маленький шаг к возрождению.

«Милан» прервал безвыигрышную серию из пяти матчей и разгромил дома «Болонью» в рамках 37-го тура Серии А – 3:0. По мячу забили Жерар Деулофеу (69-я минута), Кэйсуке Хонда (73) и Джанлука Лападула (90).

Благодаря этой победе «Милан» набрал 63 очка и гарантировал себе шестое место по итогам сезона-2016/17. Летом «россонери» выступят в квалификации Лиги Европы.

  • «Милан» не попадал в еврокубки 3 сезона подряд.
  • В заключительном туре «россонери» поедут в гости к «Кальяри».

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