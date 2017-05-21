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Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон стал восьмикратным чемпионом Италии и повторил рекорд
В 40 лет будет шанс стать единоличным лидером.
21 мая «Ювентус» досрочно гарантировал себе чемпионство Серии А, разгромив дома «Кротоне» (2:0). В составе «бьянконерри» восьмое скудетто завоевал 39-летний голкипер Джанлуиджи Буффон, который повторил рекорд турнира.
Прежде трое футболистов становились чемпионами Италии восемь раз: Вирджинио Розетта, Джованни Феррари и Джузеппе Фурино.
Девять скудетто не покорялись никому.
- В сезоне-2016/17 Буффон отыграл 30 матчей в Серии А, пропустил 24 мяча и 13 раз отстоял на ноль.
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