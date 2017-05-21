AFP

«Интер» прервал 8-матчевую серию без побед в чемпионате Италии

«Интер» прервал 8-матчевую серию без побед
Eurosport

36 мин. назад

«Нерадзурри» справились с «Лацио» в 37-м туре Серии А.

«Лацио» – «Интер» – 1:3

Голы:

0:1 – Бальде Кейта (с пенальти), 18’

1:1 – Марко Андреолли, 31’

1:2 – Уэсли Худт (автогол), 37’

1:3 – Эдер, 74’

Удаления:

Бальде Кейта («Лацио»), 66’

Сенад Лулич («Лацио»), 78’

  • Эта победа стала для «Интера» первой с 12 марта: команда не выигрывала 8 матчей кряду.
  • «Интер» набрал 59 очков, закрепился на седьмом месте, но уже потерял шансы на попадание в Лигу Европы.
  • «Лацио» остался на четвертом месте с 70 баллами.

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