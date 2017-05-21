AFP
«Интер» прервал 8-матчевую серию без побед в чемпионате Италии
«Нерадзурри» справились с «Лацио» в 37-м туре Серии А.
Голы:
0:1 – Бальде Кейта (с пенальти), 18’
1:1 – Марко Андреолли, 31’
1:2 – Уэсли Худт (автогол), 37’
1:3 – Эдер, 74’
Удаления:
Бальде Кейта («Лацио»), 66’
Сенад Лулич («Лацио»), 78’
- Эта победа стала для «Интера» первой с 12 марта: команда не выигрывала 8 матчей кряду.
- «Интер» набрал 59 очков, закрепился на седьмом месте, но уже потерял шансы на попадание в Лигу Европы.
- «Лацио» остался на четвертом месте с 70 баллами.
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