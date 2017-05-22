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«Извечные враги салютуют Тотти». Фаны «Лацио» проводили капитана «Ромы»

«Извечные враги салютуют Тотти». Фаны «Лацио» проводили капитана «Ромы»
Eurosport

55 мин. назад

По Императору будут скучать все.

21 мая «Лацио» провел последний в сезоне-2016/17 матч на «Стадио Олимпико». Ультрас из крупнейшей фанатской группировки «орлов» Irriducibili («Неудержимые») вывесили на стадионе плакаты, посвященные капитану заклятых врагов из «Ромы» Франческо Тотти:

«Извечные враги салютуют Франческо Тотти. Irriducibili», – гласит баннер.

  • В 37-м туре «Рома» обыграла «Кьево» (5:3), а «Лацио» уступил «Интеру» (1:3).
  • Тотти выступал за основу «Ромы» с 1992 года. На его счету 618 матчей в Серии А – третий результат в истории.
  • В последнем матче Тотти «Рома» примет «Дженоа» (28 мая). «Лацио» в тот же день поедет в гости к «Кротоне».

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