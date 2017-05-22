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«Извечные враги салютуют Тотти». Фаны «Лацио» проводили капитана «Ромы»
По Императору будут скучать все.
21 мая «Лацио» провел последний в сезоне-2016/17 матч на «Стадио Олимпико». Ультрас из крупнейшей фанатской группировки «орлов» Irriducibili («Неудержимые») вывесили на стадионе плакаты, посвященные капитану заклятых врагов из «Ромы» Франческо Тотти:
«Извечные враги салютуют Франческо Тотти. Irriducibili», – гласит баннер.
- В 37-м туре «Рома» обыграла «Кьево» (5:3), а «Лацио» уступил «Интеру» (1:3).
- Тотти выступал за основу «Ромы» с 1992 года. На его счету 618 матчей в Серии А – третий результат в истории.
- В последнем матче Тотти «Рома» примет «Дженоа» (28 мая). «Лацио» в тот же день поедет в гости к «Кротоне».
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