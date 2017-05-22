Про СПАЛ. Новичок Серии А, который 4 года назад едва не обанкротился

В последнем туре чемпионата Италии-1967/68 полузащитник «Ювентуса» Джанфранко Дзигони забил мяч, который отправил СПАЛ в Серию B. Спустя почти полвека его сын Джанмарко Дзигони вошел в малоизвестную банду и помог ей вернуться в сильнейшую лигу Италии – круг замкнулся.

«Никто не думал, что мы добьемся такого успеха. Большинство людей не верили в нас. Мы проделали уникальную работу», – радуется главный тренер Леонардо Семпличи. Счастью коуча нет предела, потому что еще четыре года назад команда находилась на грани расформирования. Основанный католическим священником клуб, в котором начинали карьеру Фабио Капелло и Луиджи Дельнери, едва не исчез с футбольной карты Италии, но ситуацию спас «Джакоменсе» из четвертого дивизиона.

Клубы объединились. Президентом нового проекта стал Вальтер Маттиоли, который 25 лет руководил «Джакоменсе», а бывший игрок команды Давиде Ваньяти получил должность спортивного директора. «Мы пообещали друг другу, что не допустим финансовых проблем, скандалов и невзгод», – вспоминает Маттиоли.

За последние годы СПАЛ (Societa Polisportiva Ars et Labor) превратился в один из самых грамотных с точки зрения менеджмента клубов Италии. Огромную роль в успешном продвижении сыграло назначение Леонардо Семпличи на пост главного тренера. В переводе с итальянского Семпличи означает простой, но 49-летний специалист тот еще тактик. Медиа сравнивают его с Леонардо Жардимом из «Монако»: СПАЛ тоже играет в веселый атакующий футбол по схеме 3-5-2.

Семпличи пришел из «Фиорентины», где работал с молодежью: благодаря нему в составе «фиалок» сейчас блистают Федерико Бернардески и Федерико Кьеза. Из престижного клуба Леонардо выцепил спортивный директор Ваньяти, который играл у него в «Пизе». Появившись в новом клубе посреди сезона-2014/15, Семпличи спас команду от вылета из Серии С, а по итогам кампании-2015/16 вывел в Серию B.

Руководство и тренер работали сообща, поэтому коллектив получился мощный: идиллия в раздевалке и полная отдача на поле. Все в прямом смысле слова говорят на одном языке: СПАЛ – единственная команда Серии B, в которой нет иностранцев. «На самом деле так вышло не специально. Клуб пытался подписать футболистов из-за рубежа. Не получилось, но состав из одних итальянцев стал местной гордостью», – объясняет журналист Мауро Малагути.

Парней из Италии оказалось достаточно. Арендованный у «Удинезе» 20-летний вратарь Алекс Мерет провел отличный сезон и в марте получил вызов в национальную сборную. Центральный защитник Кевин Бонифаци, принадлежащий «Торино», попал на радары сильнейших клубов Серии А. Наиболее популярен среди болельщиков правый вингер Мануэль Лаццари, который прошел весь ад и бьется с 2013 года.

Помимо молодежи за СПАЛ результативно рубятся и опытные мужики. Главный бомбардир 32-летний Мирко Антенуччи приехал летом из «Лидса» и положил 18 голов. Зимой к нему в помощь прибыл Серджо Флоккари: форварду, который выигрывал Кубок Италии с «Лацио», уже перевалило за 35, но 7 мячей в 16 матчах он-таки нарисовал.

Команда начала сезон со скромными ожиданиями. В стартовых шести турах СПАЛ одержал всего одну победу – о выходе в Серию А никто не заикался. Начиная с октября дела пошли лучше, и футболом заболели местные жители. Феррара – небольшой спокойный город в провинции Эмилия-Романья. Здесь живет порядка 130 тысяч человек, а Стадио Паоло Мацца рассчитан на 8,5 тысяч мест – достать билеты крайне тяжело. Чтобы принимать матчи Серии А в следующем сезоне, руководство клуба запланировало реконструкцию двух главных трибун летом. К 2018 году стадион должен вмещать 16 тысяч человек.

Гранды уже начали охоту за главными действующими лицами команды, но костяк менеджмента не распадается: Маттиоли и Ваньяти сдерживают обещание, а Семпличи уже отверг предложение «Наполи» и не собирается возвращаться в «Фиорентину». «Команда показывает хорошие результаты, поэтому неудивительно, что многие клубы хотят заполучить нашего тренера. Если бы мы остались в Серии B, то вряд ли бы удержали Семпличи», – говорит владелец СПАЛ Симоне Коломбарини.

СПАЛ возвращает Серию А в Феррару спустя 49 лет. По данным Transfermarkt, суммарная стоимость состава – порядка 12 миллионов евро. Для сравнения, игроки скромного «Кротоне» оцениваются в 25 миллионов. Несмотря на это, парни из СПАЛ выпрыгнут из штанов, чтобы про них узнала не только Италия.

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