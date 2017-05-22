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Слезоточивое видео, на котором Бонуччи просит надеть чемпионскую медаль на шею его больного сына

Слезоточивое видео, на котором Бонуччи просит надеть чемпионскую медаль на шею его больного сына
Eurosport

1 час назад

Защитник осчастливил ребенка.

В 37-м туре Серии А «Ювентус» дома растерзал «Кротоне» (3:0) и за игру до конца турнира оформил чемпионство. Во время вручения золотых медалей камеры выхватили Леонардо Бонуччи, который перекинулся парой фраз с президентом федерации футбола Италии Карло Тавеккио.

Защитник попросил менеджера надеть медаль не на его шею, а его сыну, который недавно был тяжело болен и прооперирован.

  • Ранее Бонуччи заявлял, что подумывал об уходе из футбола из-за болезни сына.
  • На счету Леонардо 29 матчей и 3 гола в Серии А сезона-2016/17.
  • «Ювентус» выиграл чемпионат Италии в шестой раз подряд и 35-й в истории.

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