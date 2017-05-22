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«Ювентус» выкупил Хуана Куадрадо у «Челси»

«Ювентус» выкупил Куадрадо у «Челси»
Eurosport

1 час назад

Ближайшие три сезона колумбийский полузащитник проведет в Турине.

«Ювентус» объявил о подписании полноценного контракта с 28-летним полузащитником Хуаном Куадрадо. Соглашение рассчитано до 30 июня 2020 года.

«Бьянконери» заплатят «Челси» 20 млн евро, которые будут перечислять в течение ближайших трех лет.

  • Куадрадо впервые был арендован «Ювентусом» у «Челси» летом 2015 года. Спустя год туринский клуб вернул колумбийца с правом выкупа.
  • В сезоне-2016/17 Куадрадо забил 3 гола и отдал 10 голевых передач в 43 официальных матчах.
  • 3 июня «Ювентус» сыграет с «Реалом» в финале Лиги чемпионов.

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