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«Ювентус» выкупил Хуана Куадрадо у «Челси»
Ближайшие три сезона колумбийский полузащитник проведет в Турине.
«Ювентус» объявил о подписании полноценного контракта с 28-летним полузащитником Хуаном Куадрадо. Соглашение рассчитано до 30 июня 2020 года.
«Бьянконери» заплатят «Челси» 20 млн евро, которые будут перечислять в течение ближайших трех лет.
- Куадрадо впервые был арендован «Ювентусом» у «Челси» летом 2015 года. Спустя год туринский клуб вернул колумбийца с правом выкупа.
- В сезоне-2016/17 Куадрадо забил 3 гола и отдал 10 голевых передач в 43 официальных матчах.
- 3 июня «Ювентус» сыграет с «Реалом» в финале Лиги чемпионов.
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