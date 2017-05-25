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17 фото телеведущей Sky Sport Italia, чьи выпуски нельзя пропускать

17 фото телеведущей Sky Sport Italia, чьи выпуски нельзя пропускать
Eurosport

1 час назад

С Дилеттой Леоттой Серия В круче Лиги чемпионов.

Дилетта Леотта за несколько лет поднялась от прогноза погоды до ведущей программы Goal Deejay на Sky Sport Italia. Ее передачи стоит смотреть, даже если ты ни слова не знаешь по-итальянски.

Красное платьице

Зашкаливающая няшность

Самый большой лайк

Крупным планом

Мимими

Красавица и Чудовище

Сыграем в теннис

С днем рождения

На работе

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