17 фото телеведущей Sky Sport Italia, чьи выпуски нельзя пропускать

Дилетта Леотта за несколько лет поднялась от прогноза погоды до ведущей программы Goal Deejay на Sky Sport Italia. Ее передачи стоит смотреть, даже если ты ни слова не знаешь по-итальянски.

Красное платьице

Зашкаливающая няшность

Самый большой лайк

Крупным планом

Мимими

Красавица и Чудовище

Сыграем в теннис

С днем рождения

На работе

Мммм... пицца

Лето

Лучшая фотография с «Сан-Сиро» в сезоне-2016/17

Все на лыжи

Главные достопримечательности Дубая

Ради этого фото ты и кликнул

Подготовка к эфиру

Самый солнечный репортаж

У нас в инстаграме не меньше крутых фото и видео о спорте