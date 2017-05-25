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Франческо Тотти: «28 мая я сыграю последний матч за «Рому»

Тотти: «28 мая я сыграю последний матч за «Рому»
Eurosport

1 час назад

Император готов к новым вызовам.

«Воскресенье, 28 мая 2017 года, «Рома» – «Дженоа» – в этот день я в последний раз надену футболку «Ромы». Не могу описать с нескольких словах, как много эти цвета для меня значили, значат и будут значить.

Чувствую, что моя любовь к футболу никогда не иссякнет. Это страсть, моя страсть. Она так сильна, что я не могу представить, что покончу с ней хоть когда-то.

С понедельника я готов сделать рестарт. Я готов к новому вызову», – написал Тотти в фейсбуке.

  • В сентябре 2017-го Франческо исполнится 41 год.
  • В сезоне-2016/17 Тотти провел за «Рому» 23 матча во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 7 ассистов.
  • Император дебютировал за «волков» в 1992 году в 16-летнем возрасте.

Страница в фейсбуке, которая никогда не закончит

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