Франческо Тотти: «28 мая я сыграю последний матч за «Рому»

«Воскресенье, 28 мая 2017 года, «Рома» – «Дженоа» – в этот день я в последний раз надену футболку «Ромы». Не могу описать с нескольких словах, как много эти цвета для меня значили, значат и будут значить.

Чувствую, что моя любовь к футболу никогда не иссякнет. Это страсть, моя страсть. Она так сильна, что я не могу представить, что покончу с ней хоть когда-то.

С понедельника я готов сделать рестарт. Я готов к новому вызову», – написал Тотти в фейсбуке.

В сентябре 2017-го Франческо исполнится 41 год.

В сезоне-2016/17 Тотти провел за «Рому» 23 матча во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 7 ассистов.

Император дебютировал за «волков» в 1992 году в 16-летнем возрасте.

Страница в фейсбуке, которая никогда не закончит