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«Ювентус» продлил контракт с Марио Манджукичем

«Ювентус» продлил контракт с Манджукичем
Eurosport

53 мин. назад

Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2020 года.

«Марио со своей техникой, опытом и огромной самоотдачей играет важнейшую роль в успехах клуба с лета 2015 года. Манджукич – один из символов команды, и очень важно, что он продлил контракт до 2020 года», – говорится в сообщении на официальном сайте «Ювентуса».

Прежнее соглашение 31-летнего нападающего заканчивалось летом 2019 года.

  • Манджукич перешел в «Ювентус» летом 2015 года из «Атлетико».
  • В завершившемся сезоне хорватский форвард забил 10 мячей в 48 матчах за туринский клуб.

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